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"План перемоги, серед іншого, дозволяє нам усім в Україні об’єднатись ще більше навколо спільної мети" - Зеленський

Київ • УНН

 • 14102 перегляди

Президент Зеленський представив у ВР План перемоги, який має об'єднати українців. Він закликав до єдності всередині країни та з партнерами для протистояння російській агресії.

"План перемоги, серед іншого, дозволяє нам усім в Україні об’єднатись ще більше навколо спільної мети" - Зеленський

Для того, щоб росія втратила контроль над Україною необхідно працювати на єдність всередині країни та України з її партнерами. Саме план перемоги дозволяє усім в Україні об’єднатись ще більше навколо спільної мети, заявив Президент Володимир Зеленський під час представлення Плану перемоги у ВР, передає УНН.

росія повинна назавжди втратити контроль над Україною і втратити навіть бажання такого контролю. Це гарантія життя для України. І водночас – гарантія спокою для Європи. І щоб ми досягли цього, я прошу вас працювати на єдність в Україні та України – з партнерами. Переконувати партнерів. Бути тими, хто працює невтомно

- заявив Зеленський з трибуни ВР.

Президент вказав, що під час війни буває так, що суспільство поляризується. Але саме завдяки повазі один до одного та вдячності суспільство зберігається.

Попри поляризацію. Ми не воюємо один з одним. Ми воюємо з росією на полі бою, у міжнародних відносинах, в економіці, в інформаційній сфері та в людських серцях. Ми досягали й досягаємо результатів у битвах завдяки нашій єдності. Тому, будь ласка, не втрачаємо єдності

- вказав Президент.

Він наголосив, що втратимо єдність в Україні – втратиться єдність у Європі. А тоді вже втратиться підтримка світу. "Якщо втратимо підтримку світу – програємо в цій війні, як було століття тому", - зауважив Зеленський.

"План перемоги, серед іншого, дозволяє нам усім в Україні об’єднатись ще більше навколо спільної мети", - зауважив Президент.

"Якщо почати рухатися цим планом зараз, може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року": Зеленський прийшов на представлення Плану перемоги у ВР16.10.24, 12:26 • 58755 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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