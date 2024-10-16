"План перемоги, серед іншого, дозволяє нам усім в Україні об’єднатись ще більше навколо спільної мети" - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський представив у ВР План перемоги, який має об'єднати українців. Він закликав до єдності всередині країни та з партнерами для протистояння російській агресії.
Для того, щоб росія втратила контроль над Україною необхідно працювати на єдність всередині країни та України з її партнерами. Саме план перемоги дозволяє усім в Україні об’єднатись ще більше навколо спільної мети, заявив Президент Володимир Зеленський під час представлення Плану перемоги у ВР, передає УНН.
росія повинна назавжди втратити контроль над Україною і втратити навіть бажання такого контролю. Це гарантія життя для України. І водночас – гарантія спокою для Європи. І щоб ми досягли цього, я прошу вас працювати на єдність в Україні та України – з партнерами. Переконувати партнерів. Бути тими, хто працює невтомно
Президент вказав, що під час війни буває так, що суспільство поляризується. Але саме завдяки повазі один до одного та вдячності суспільство зберігається.
Попри поляризацію. Ми не воюємо один з одним. Ми воюємо з росією на полі бою, у міжнародних відносинах, в економіці, в інформаційній сфері та в людських серцях. Ми досягали й досягаємо результатів у битвах завдяки нашій єдності. Тому, будь ласка, не втрачаємо єдності
Він наголосив, що втратимо єдність в Україні – втратиться єдність у Європі. А тоді вже втратиться підтримка світу. "Якщо втратимо підтримку світу – програємо в цій війні, як було століття тому", - зауважив Зеленський.
"План перемоги, серед іншого, дозволяє нам усім в Україні об’єднатись ще більше навколо спільної мети", - зауважив Президент.
"Якщо почати рухатися цим планом зараз, може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року": Зеленський прийшов на представлення Плану перемоги у ВР16.10.24, 12:26 • 58755 переглядiв