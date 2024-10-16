"План перемоги, серед іншого, дозволяє нам усім в Україні об’єднатись ще більше навколо спільної мети" - Зеленський

Для того, щоб росія втратила контроль над Україною необхідно працювати на єдність всередині країни та України з її партнерами. Саме план перемоги дозволяє усім в Україні об’єднатись ще більше навколо спільної мети, заявив Президент Володимир Зеленський під час представлення Плану перемоги у ВР, передає УНН.

росія повинна назавжди втратити контроль над Україною і втратити навіть бажання такого контролю. Це гарантія життя для України. І водночас – гарантія спокою для Європи. І щоб ми досягли цього, я прошу вас працювати на єдність в Україні та України – з партнерами. Переконувати партнерів. Бути тими, хто працює невтомно