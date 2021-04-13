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Южная Корея требует от Японии раскрыть информацию о процессе очистки воды с АЭС Фукусима

Южная Корея требует от Японии раскрыть информацию о процессе очистки воды с АЭС Фукусима

Киев  •  УНН

 • 18407 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Токио должен предоставить полную информацию о процессе очистки загрязненной воды с аварийной АЭС “Фукусима-1”. Такое требование передал заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Мун послу Японии в республике Коити Аибоси, который во вторник был вызван в МИД, сообщило южнокорейское внешнеполитическое ведомство, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что замминистра выразил послу сожаление по поводу решения правительства соседней страны сбросить в океан более 1,2 млн тонн радиоактивной воды и потребовал от японской стороны “раскрытия всей информации” о процессе ее очистки. Аибоси был приглашен в южнокорейский МИД впервые после вступления в должность посла в феврале этого года.

Контекст

Правительство Японии во вторник официально разрешило слить с АЭС “Фукусима-1” в океан значительный массив воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Процесс подготовки к сбросу в океан воды с атомной станции займет примерно два года. За это время будет подготовлено и проверено дополнительное оборудование, проведены соответствующие работы.

Сейчас в стальных баках на территории “Фукусимы-1” скопилось более 1,25 млн тонн воды, очищенной, как отмечается, от большинства опасных радиоактивных веществ. Однако она содержит в себе изотопы трития, который оттуда извлечь технически не удается. В Японии утверждают, что во время сброса в океан концентрация этого вещества будет соответствовать норме, установленной Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды.

МАГАТЭ поддержала решение Японии сбросить воду с АЭС Фукусима в океан.

Данное решение японского правительства, которое оно обещало донести своим партнерам и другим государствам, вызвало крайне негативную реакцию у ближайших к Японии стран — Китая и Республики Корея.

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