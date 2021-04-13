Південна Корея вимагає від Японії розкрити інформацію про процес очистки води з АЕС Фукусіма

Деталі

Зазначається, що заступник міністра висловив послу жаль з приводу рішення уряду сусідньої країни скинути в океан понад 1,2 млн тонн радіоактивної води і зажадав від японської сторони “розкриття всієї інформації” про процес її очищення. Аібосі був запрошений в південнокорейське МЗС вперше після вступу на посаду посла в лютому цього року.

Контекст

Уряд Японії у вівторок офіційно дозволив злити з АЕС “Фукусіма-1” в океан значний масив води, яка, як стверджується, в цілому очищена від радіоактивних речовин. Процес підготовки до скидання в океан води з атомної станції займе приблизно два роки. За цей час буде підготовлено і перевірено додаткове обладнання, проведені відповідні роботи.

Зараз в сталевих баках на території “Фукусіми-1” накопичилося понад 1,25 млн тонн води, очищеної, як зазначається, від більшості небезпечних радіоактивних речовин. Однак вона містить в собі ізотопи тритію, який звідти витягти технічно не вдається. В Японії стверджують, що під час скидання в океан концентрація цієї речовини буде відповідати нормі, встановленої Всесвітньою організацією охорони здоров’я для питної води.

МАГАТЕ підтримала рішення Японії скинути воду з АЕС Фукусіма в океан.

Дане рішення японського уряду, яке він обіцяв донести своїм партнерам і іншим державам, викликало вкрай негативну реакцію у найближчих до Японії країн — Китаю і Республіки Корея.