Вопрос нелегальной миграции на границе Украины с Беларусью остро не стоит, пока что - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. На данный момент вопросы нелегальной миграции на границе Украины с Беларусью остро не стоит, но пограничники учитывают ситуацию на границе Польши и Литвы с республикой. Об этом УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко.
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“На данный момент, к счастью, вопрос нелегальной миграции на границе с Беларусью остро не стоит. Но, еще раз подчеркну, что это на сегодня. Конечно, мы учитываем ситуацию, которая складывается на границе Польши и Литвы с Беларусью и проблематику, связанную с потоком нелегальных мигрантов”, - сообщил Демченко.
Детали
Помощник главы ГПС подчеркнул, что, как ранее отмечалось, граница с украинской стороны охраняется усиленно.
“Мы учитываем всю информацию, которая может влиять на состояние охраны границы”, - добавил он.
Контекст
Ранее сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.
Отметим, что большая группа нелегальных мигрантов сегодня уже попыталась прорваться на территорию страны.
Добавим
В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза.
В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Впоследствии аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.
В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.
По данным журналистского расследования, власти Беларуси помогали мигрантам из Ирака попасть в Литву и другие страны Евросоюза через белорусскую госкомпанию.