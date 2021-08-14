Режим Лукашенка допомагав мігрантам з Іраку потрапити в країни ЄС через держкомпанію - розслідування

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Так, журналісти відзначили, що з травня 2021 року кількість регулярних рейсів з Іраку в Білорусь різко зросла. Зокрема, авіакомпанія Iraqi Airways, яка літала з Багдада до Мінська, збільшила кількість перельотів з чотирьох до п'яти на тиждень і відкрила нові рейси з трьох іракських міст. Також літати в Мінськ почав перевізник Fly Baghdad.

Журналісти стверджують, що однією з фірм, які координують потік нелегальних мігрантів, стала державна туристична компанія "Центркурорт", що входить в структуру Управління справами президента Білорусі.

У розпорядженні розслідувачів виявилися документи "Центркурорта", що підтверджують участь державної турфірми у ввезенні мігрантів в Білорусь. Згідно з цими матеріалами, на початку травня 2021 року "Центркурорт" уклав договір про співпрацю "з розвитку міжнародного туризму між країнами арабського світу і Республікою Білорусь" з білоруської туристичною компанією "Оскартур".

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"Оскартур" з часом став звітувати перед "Центркурортом" про контакти з авіакомпанією Fly Baghdad, після цього іракський перевізник запустив регулярні рейси до Мінська. Крім того, "Оскартур" звернувся в "Центркурорт" з проханням допомогти отримати візи 51 громадянину Іраку, хоча видачею віз займається Міністерство закордонних справ, а не Управління справами президента.

Також в "Центркурорт" за візами для громадян Іраку зверталася білоруська компанія "Берегова зірка". З документів випливає, що через президентський "Центркурорт" пройшло більше 200 заявок на візи для іракських громадян, пишуть журналісти.

Крім того, розслідувачі з'ясували, що "Центркурорт" уклала договір на надання транспортних послуг з білоруською компанією "Стройтур", яка пропонує оренду автобусів з водіями. З'ясувалося, що "Центркурорт" оплачував рахунки за надання транспортних послуг на маршруті Мінськ - аеропорт Мінська - Мінськ.

Криза з мігрантами на литовсько-білоруському кордоні

На початку липня Литва ввела режим екстремальної ситуації через різкий наплив нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю і оголосила про будівництво нової стіни на кордоні протяжністю близько 680 км. Крім того, Вільнюс посилив міграційне законодавство. Зокрема, вирішено прискорити розгляд клопотань про притулок і обмежити можливості пересування нелегалів по території Литви і деякі інші їх права. Парламент Литви визнав дії білоруської влади "гібридною агресією" і звинуватив Мінськ у намірі загострити ситуацію за допомогою організованих потоків мігрантів.



6 серпня 2021 начальник Служби охорони держкордону при МВС Литви генерал Рустамас Любаевас повідомив, що протягом тижня прикордонники не допустили проникнення на територію Литви близько 700 нелегальних мігрантів, які повернулися назад в Білорусь.



7 серпня були видворені ще близько 250, до ранку 8 серпня - близько 80 осіб.

З початку року на литовсько-білоруському кордоні затримано понад 4 тис. нелегальних мігрантів. Це в 50 разів більше, ніж за весь 2020 рык.

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна служила бар'єром на шляху перекидання нелегальних мігрантів в сусідню державу, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити.