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Питання нелегальної міграції на кордоні України з Білоруссю гостро не стоїть, поки що – ДПСУ

Київ • УНН

 • 41085 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. На даний момент питання нелегальної міграції на кордоні України з Білоруссю гостро не стоїть, однак прикордонники враховують ситуацію на кордоні Польщі і Литви з республікою. Про це УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко.

Питання нелегальної міграції на кордоні України з Білоруссю гостро не стоїть, поки що – ДПСУ

Цитата

“На даний момент, на щастя, питання нелегальної міграції на кордоні з Білоруссю гостро не стоїть. Але, ще раз наголошу, що це на сьогодні. Звісно, ми враховуємо ситуацію, яка складається на кордоні Польщі і Литви з Білоруссю і проблематику, пов’язану з потоком нелегальних мігрантів”, - повідомив Демченко.

Деталі

Помічник голови ДПС підкреслив, що, як раніше зазначалось, кордон з українського боку охороняється посилено.

“Ми враховуємо всю інформацію, яка може впливати на стан охорони кордону”, - додав він.

Контекст

Раніше сьогодні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська вздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами.

Зазначимо, що велика група нелегальних мігрантів одного разу сьогодні вже спробувала прорватися на територію країни.

Додамо

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу.

На початку липня в Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія і Польща.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

За даними журналістського розслідування, влада Білорусі допомагала мігрантам з Іраку потрапити до Литви та інших країн Євросоюзу через білоруську держкомпанію.

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