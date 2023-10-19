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Послевоенная легализация средств не должна быть ослаблением мониторинга их происхождения - эксперт

Киев • УНН

 • 407492 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Программа легализации накопленных средств, в которой может нуждаться Украина после войны, не означает ослабление мониторинга происхождения этих средств. Такое мнение соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка высказала в эксклюзивном комментарии УНН.

Послевоенная легализация средств не должна быть ослаблением мониторинга их происхождения - эксперт

Цитата

«Программа легализации никак не означает ослабление мониторинга происхождения средств. Действующие правила финансового мониторинга – это одна история, а программа легализации - другая. До войны уже был введен порядок легализации средств и методика действий для клиентов и банковских учреждений, но, насколько я знаю, она сработала с достаточно скромными результатами», - отметила она.

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Сейчас, считает эксперт, необходимо переосмыслить, почему так произошло – «или условия были предложены такими, что не заинтересовали население, или война стала препятствием, или действующие условия рынка были такими, что не формировали у населения потребности воспользоваться предложенной программой». По словам Елены Соседки, сейчас страна направляет усилия всех соприкасающихся органов власти на усиление контроля за финансовыми потоками и ужесточает правила финансового мониторинга по операциям как населения, так и бизнеса.

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«Комплексный результат приведет к усилению ценности легализации наличных средств, имеющихся у населения, и, соответственно, к внедрению программы легализации. Считаю, что должна быть разработана комплексная программа на определенный период времени и введено налоговое декларирование для всех физических лиц», - подчеркнула соучредитель Concord Fintech Solutions.

Она считает, что такие меры обеспечат контроль и выявление потенциально незаконных действий и их финансирования. Но, по мнению эксперта, важной составляющей такой системы должна быть прозрачная и объективная оценка каждого случая, основанная на доказательствах и фактах.

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«Она может включать в себя сотрудничество с международными организациями и экспертами по финансовой безопасности для обеспечения соответствия международным стандартам. Это не революция или открытие - это подтвержденная практика развитых цивилизованных государств», - подчеркнула Елена Соседка.

Говоря о дифференцированной системе подхода к этому вопросу, с возможным установлением пороговой суммы декларирования и сумм, которые будут подлежать налогообложению, она отметила, что «это должно быть комплексное системное решение, построенное на макроэкономических расчетах и сформированных целях государства».

«Какую денежную массу государство хочет вывести из теневого оборота, какие поступления в бюджет получить за счет этого, какого эффекта мультипликатора может достичь за счет появления этих средств в официальном обороте. Ответы на эти вопросы дадут возможность сформировать условия системы дифференцированных порогов сумм легализации. Что касается методики процесса легализации – то только через банки или финансовые учреждения, имеющие право на обслуживание счетов физических лиц», - пояснила Елена Соседка.

При этом она считает, что нет никакой необходимости менять уже действующие правила финансового мониторинга в отношении покупок. Сейчас те же машины или недвижимость покупаются исключительно путем оплаты с банковского счета, а при внесении наличных на счет действуют установленные правила подтверждения происхождения средств.

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«Итак, система должна работать следующим образом: первый этап - прохождение легализации через установленные правила. Второй этап - зачисление легализованных средств на счет, после чего осуществление желаемой покупки по уже действующей и отработанной системе правил финансового мониторинга», - резюмировала соучредитель Concord Fintech Solutions.

Напомним

Ранее Елена Соседка отметила, что сейчас Украина нуждается в новых правилах легализации накопленных на руках граждан средств.

«К прошлым проблемам сейчас добавились еще и, к сожалению, проблемы войны – потерянные дома, ограбленное имущество, из-за которых большое количество людей потеряло любые документы. С учетом этих обстоятельств для Украины необходимы индивидуально разработанные правила возможности легализации накопленных средств», - пояснила она.

Возможным, по ее мнению, решением проблемы может стать «дифференцированная система, с установлением пороговой суммы декларирования без налогообложения и сумм, которые будут подлежать налогообложению».

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