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Післявоєнна легалізація коштів не має бути послабленням моніторингу їх походження – експерт

Київ • УНН

 • 407492 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Програма легалізації накопичених коштів, якої може потребувати Україна після війни, не означає послаблення моніторингу походження цих коштів. Таку думку співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка висловила в ексклюзивному коментарі УНН.

Післявоєнна легалізація коштів не має бути послабленням моніторингу їх походження – експерт

Цитата

«Програма легалізації ніяк не означає послаблення моніторингу походження коштів. Діючі правила фінансового моніторингу – це одна історія, а програма легалізації - інша. До війни вже був запроваджений порядок легалізації коштів та методика дій для клієнтів та банківських установ, але, наскільки я знаю, вона спрацювала з досить скромними результатами», - зазначила вона.

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Наразі, вважає експерт, необхідно переосмислити, чому так сталося – «чи умови були запропоновані такими, що не зацікавили населення, чи війна стала перешкодою, чи чинні умови ринку були такими, що не формували у населення потреби скористатися запропонованою програмою». За словами Олени Сосєдки, наразі країна спрямовує зусилля всіх дотичних органів влади на посилення контролю за фінансовими потоками та посилює правила фінансового моніторингу за операціями як населення, так і бізнесу.

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«Комплексний результат призведе до посилення цінності легалізації готівкових коштів, що є в населення, та, відповідно, до впровадження програми легалізації. Вважаю, що має бути розроблена комплексна програма на певний період часу та запроваджене податкове декларування для всіх фізичних осіб», - підкреслила співзасновниця Concord Fintech Solutions.

Вона вважає, що такі заходи забезпечать контроль та виявлення потенційно незаконних дій та їх фінансування. Але, на думку експерта, важливою складовою такої системи має бути прозора та об'єктивна оцінка кожного випадку, що ґрунтуватиметься на доказах та фактах.

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«Вона може включати в себе співпрацю з міжнародними організаціями та експертами з фінансової безпеки для забезпечення відповідності міжнародним стандартам. Це не революція або відкриття - це підтверджена практика розвинутих цивілізованих держав», - підкреслила Олена Сосєдка.

Говорячи про диференційовану систему підходу до цього питання, з можливим встановленням порогової суми декларування та сум, які будуть підлягати оподаткуванню, вона зазначила, що «це має бути комплексне системне рішення, побудоване на макроекономічних розрахунках і сформованих цілях держави».

«Яку грошову масу держава хоче вивести з тіньового обігу, які надходження в бюджет отримати за рахунок цього, якого ефекту мультиплікатора може досягнути за рахунок появи цих коштів в офіційному обігу? Відповіді на ці питання дадуть можливість сформувати умови системи диференційованих порогів сум легалізації. Що стосується методики процесу легалізації – то тільки через банки чи фінансові установи, що мають право на обслуговування рахунків фізичних осіб», - пояснила Олена Сосєдка.

При цьому вона вважає, що немає ніякої потреби змінювати вже чинні правила фінансового моніторингу відносно покупок. Наразі ті ж автівки або нерухомість купуються виключно шляхом оплати з банківського рахунку, а під час внесення готівки на рахунок діють встановлені правила підтвердження походження коштів.

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«Отже, система повинна працювати наступним чином: перший етап - проходження легалізації через встановлені правила. Другий етап - зарахування легалізованих коштів на рахунок, після чого здійснення бажаної покупки за вже діючою та відпрацьованою системою правил фінансового моніторингу», - резюмувала співзасновниця Concord Fintech Solutions.

Нагадаємо

Раніше Олена Сосєдка зазначила, що наразі Україна потребує нових правил легалізації накопичених на руках громадян коштів.

«До минулих проблем наразі додалися ще й, на жаль, проблеми війни – втрачені будинки, пограбоване майно, через які велика кількість людей втратила будь-які документи. З урахуванням цих обставин для України необхідні індивідуально розроблені правила можливості легалізації накопичених коштів», - пояснила вона.

Можливим, на її думку, розв'язанням проблеми може стати «диференційована система, зі встановленням порогової суми декларування без оподаткування та сум, що будуть підлягати оподаткуванню».

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