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Україна потребує нових правил легалізації накопичених коштів - експерт

Україна потребує нових правил легалізації накопичених коштів - експерт

Київ • УНН

 • 618221 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка в ексклюзивному коментарі УНН зазначила, що наразі Україна потребує нових правил легалізації накопичених на руках громадян коштів.

Цитата

«До минулих проблем наразі додалися ще й, нажаль, проблеми війни – втрачені будинки, пограбоване майно, через які велика кількість людей втратила будь-які документи. З урахуванням цих обставин для України необхідні індивідуально розроблені правила можливості легалізації накопичених коштів», - вважає Олена Сосєдка.

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Можливим, на її думку, рішенням проблеми може стати «диференційована система, зі встановленням порогової суми декларування без оподаткування та сум, що будуть підлягати оподаткуванню».

У подальшому, говорячи про те, які банківські послуги, у тому числі й діджитальні, будуть актуальними для українців після війни, Олена Сосєдка зазначила, що наразі світ все більше стає сервіс-орієнтованим, тому вона бачить майбутнє за розподіленням окремих сервісних функцій між окремими учасниками ринку, які за рахунок досвіду та спеціалізації зможуть запропонувати іншим учасникам ринку послуги високої якості.

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Зазначимо, що економічний експерт Олексій Кущ вважає, що в Україні після завершення війни варто розглянути можливість введення перехідного періоду для населення з максимально спрощеною процедурою наповнення рахунків коштами, які знаходилися на руках українців, тобто послабити фінансовий моніторинг за джерелами походження коштів. Це дасть можливість залучити в економіку значні фінансові потоки.

Українські Національні Новини

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