Украина нуждается в новых правилах легализации накопленных средств - эксперт

Цитата

«К прошлым проблемам сейчас добавились еще и, к сожалению, проблемы войны – потерянные дома, ограбленное имущество, из-за которых большое количество людей потеряло любые документы. С учетом этих обстоятельств для Украины необходимы индивидуально разработанные правила возможности легализации накопленных средств», - считает Елена Соседка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мониторинг банковских транзакций должен стать формализованным и не давать регулятору по собственному усмотрению делать выводы – Елена Соседка



Возможным, по ее мнению, решением проблемы может стать «дифференцированная система, с установлением пороговой суммы декларирования без налогообложения и сумм, которые будут подлежать налогообложению».

В дальнейшем, говоря о том, какие банковские услуги, в том числе и диджитальные, будут актуальными для украинцев после войны, Елена Соседка отметила, что сейчас мир все больше становится сервис-ориентированным, поэтому она видит будущее за распределением отдельных сервисных функций между отдельными участниками рынка, которые за счет опыта и специализации смогут предложить другим участникам рынка услуги высокого качества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для физлиц обеспечены все потребности, а вот для бизнеса решений мало – Соосновательница Concord Fintech Solutions об украинских банках

Отметим, что экономический эксперт Алексей Кущ считает, что в Украине после завершения войны стоит рассмотреть возможность введения переходного периода для населения с максимально упрощенной процедурой наполнения счетов средствами, которые находились на руках украинцев, то есть ослабить финансовый мониторинг по источникам происхождения средств. Это даст возможность привлечь в экономику значительные финансовые потоки.