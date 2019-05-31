После гибели львовских шахтеров проверок на шахтах в Украине не планируется — Волынец

КИЕВ. 31 мая. УНН. После обвала на шахте "Лесная" во Львовской области, в результате которого погибли двое горняков, проверки техники безопасности на украинских шахтах пока не планируются. Об этом рассказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в комментарии журналисту УНН.