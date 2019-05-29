Обвал на шахті у Львові: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом обвалу на шахті у Львові, який стався сьогодні близько 4:00. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Поліцейські встановлюють обставини події, проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, близько четвертої години ночі, на шахті "Лісова" у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинились двоє гірників. Під час проведення рятувальної операції на поверхню їх підняли без ознак життя. Особи загиблих встановлені – ними виявились двоє мешканців Сокальського району 1971 та 1997 років народження.