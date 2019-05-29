Обвал на шахте во Львове: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство по факту обрушения на шахте во Львове, который произошел сегодня около 4:00. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, проводится досудебное расследование.
Напомним, сегодня, 29 мая, около четырех часов ночи, на шахте "Лесная" в Сокольском районе произошел обвал породы, в результате которого под завалом оказались двое горняков. Во время проведения спасательной операции на поверхность их подняли без признаков жизни. Личности погибших установлены - ими оказались двое жителей Сокольского района 1971 и 1997 годов рождения.