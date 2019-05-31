Після загибелі львівських шахтарів перевірок на шахтах в Україні не планується – Волинець

Голова НПГУ розповів, що зустрічався з заступником міністра енергетики і вугільної промисловості і піднімав питання перевірок стану українських шахт.

"Я задав таке питання, він (заступник міністра – ред.) був не готовий відповісти про щось конкретне", - зазначив Волинець.

За його словами, поки перевірки техніки безпеки на українських шахтах не плануються.

"Справа в тому, що у Міністерстві нема тих людей, які здатні поставитися відповідально до стану справ у вугільній галузі. Вони не збираються нічого робити у цьому плані, а служба Держпраці, яка має повноваження робити перевірки, обмежена спеціальними постановами Кабміну", - пояснив Волинець.

Однак, як додав він, випадок, який стався на шахті "Лісова", привернув увагу до ситуації і стану у вугільній галузі.

"Проблема в тому, що ніхто не звертає уваги на те, що травмуються і гинуть люди. Однак у зв’язку з тим, що приїхав Президент і скликав РНБО, думаю, служба Держпраці почне реагувати", - зазначив Волинець.

Нагадаємо, 29 травня на шахті "Лісова" об’єднання "Львіввугілля" стався нещасний випадок на виробництві – обвал породи, в результаті якого загинули двоє шахтарів.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський здійснив візит на Львівщину і вирушив на шахту "Лісова".

Крім того, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив провести спеціальне розслідування причин нещасного випадку на шахті "Лісова".

Родинам загиблих виділять 100 тис. грн допомоги.