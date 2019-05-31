Після загибелі львівських шахтарів перевірок на шахтах в Україні не планується – Волинець
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Після обвалу на шахті "Лісова" у Львівській області, у результаті якого загинули двоє гірників, перевірки техніки безпеки на українських шахтах поки не плануються. Про це розповів голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець в коментарі журналісту УНН.
Голова НПГУ розповів, що зустрічався з заступником міністра енергетики і вугільної промисловості і піднімав питання перевірок стану українських шахт.
"Я задав таке питання, він (заступник міністра – ред.) був не готовий відповісти про щось конкретне", - зазначив Волинець.
За його словами, поки перевірки техніки безпеки на українських шахтах не плануються.
"Справа в тому, що у Міністерстві нема тих людей, які здатні поставитися відповідально до стану справ у вугільній галузі. Вони не збираються нічого робити у цьому плані, а служба Держпраці, яка має повноваження робити перевірки, обмежена спеціальними постановами Кабміну", - пояснив Волинець.
Однак, як додав він, випадок, який стався на шахті "Лісова", привернув увагу до ситуації і стану у вугільній галузі.
"Проблема в тому, що ніхто не звертає уваги на те, що травмуються і гинуть люди. Однак у зв’язку з тим, що приїхав Президент і скликав РНБО, думаю, служба Держпраці почне реагувати", - зазначив Волинець.
Нагадаємо, 29 травня на шахті "Лісова" об’єднання "Львіввугілля" стався нещасний випадок на виробництві – обвал породи, в результаті якого загинули двоє шахтарів.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський здійснив візит на Львівщину і вирушив на шахту "Лісова".
Крім того, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив провести спеціальне розслідування причин нещасного випадку на шахті "Лісова".
Родинам загиблих виділять 100 тис. грн допомоги.