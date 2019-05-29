Гройсман доручив розслідувати обвал на шахті "Лісова" за 10 днів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив провести спеціальне розслідування причин нещасного випадку на шахті “Лісова” об’єднання “Львіввугілля”. Строк подання результатів розслідування — 10 днів, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
“Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив головам Міністерства енергетики та вугільної промисловості, ДСНС, Національної поліції та іншим відповідальним відомствам провести спеціальне розслідування причин нещасного випадку на шахті „Лісова“ об’єднання „Львіввугілля“ та опрацювати питання надання допомоги сім’ям загиблих шахтарів”, — йдеться у повідомленні.
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Відповідне доручення Глава Уряду підписав сьогодні, 29 травня. Він також висловив глибоке співчуття у зв’язку із трагедією.
Строк подання результатів розслідування — 10 днів.
Нагадаємо, 29 травня на шахті “Лісова” об’єднання “Львіввугілля” стався нещасний випадок на виробництві — обвал породи, в результаті якого загинули двоє шахтарів.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту “Лісова” у Сокальському районі Львівської області і наголосив на необхідності вирішити питання із забезпеченням житлом родин загиблих шахтарів.