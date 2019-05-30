Родинам загиблих під обвалом львівських шахтарів виділять 100 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Львівська облдержадміністрація виділить 100 тисяч гривень допомоги родинам загиблих гірників внаслідок обвалу на львівській шахті "Лісова". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.
"На виконання доручення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана Львівська ОДА виділить 100 тисяч гривень допомоги родинам загиблих шахтарів", - вказали в ОДА.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, як зазначається, доручив головам Міністерства енергетики та вугільної промисловості, ДСНС, Національної поліції та іншим відповідальним відомствам провести спеціальне розслідування причин нещасного випадку на шахті "Лісова" об’єднання "Львіввугілля" та опрацювати питання надання допомоги сім’ям загиблих шахтарів.
Відповідне доручення очільник уряду підписав 29 травня. Строк подання результатів розслідування – 10 днів.
Нагадаємо, 29 травня на шахті "Лісова" стався нещасний випадок на виробництві – обвал породи, у результаті якого загинули двоє шахтарів.