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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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15:45 • 66290 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 80837 просмотра

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7 марта, 08:52 • 120995 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111080 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137383 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144578 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130107 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130175 просмотра

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Семьям погибших под обвалом львовских шахтеров выделят 100 тыс. грн

Семьям погибших под обвалом львовских шахтеров выделят 100 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 12487 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Львовская облгосадминистрация выделит 100 тысяч гривен помощи семьям погибших горняков в результате обвала на львовской шахте "Лесная". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"Во исполнение поручения Премьер-министра Украины Владимир Гройсман Львовская ОГА выделит 100 тысяч гривен помощи семьям погибших шахтеров", - указали в ОГА.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, как отмечается, поручил главам Министерства энергетики и угольной промышленности, ГСЧС, Национальной полиции и другим ответственным ведомствам провести специальное расследование причин несчастного случая на шахте "Лесная" объединения "Львовуголь" и проработать вопрос оказания помощи семьям погибших шахтеров.

Соответствующее поручение глава правительства подписал 29 мая. Срок подачи результатов расследования - 10 дней.

Напомним, 29 мая на шахте "Лесная" произошел несчастный случай на производстве - обвал породы, в результате которого погибли двое шахтеров.

Украинские Национальные Новости

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