Пышный: нам нужно экономить резервы

Национальный банк Украины продает доллары из резервов, чтобы компенсировать структурный дефицит валюты во время войны. Об этом пишет председатель Национального банка Украины Андрей Пышный, сообщает УНН.

По словам Главы Нацбанка Андрея Пышного, с начала полномасштабного вторжения, на валютном рынке Украины возникла структурная нехватка валюты.

Чтобы не допустить этого, НБУ сбалансирует валютный рынок, продавая валюту из международных резервов. Курсовая устойчивость и двусторонние колебания курса важны как для сохранения умеренной инфляции, так и для защиты международных резервов. При хронической же девальвации у людей будет постоянный стимул купить валюту, что будет истощать резервы - пишет глава НБУ.

Он пишет, что международные резервы Украины являются исчерпывающими, а они необходимы для эффективного функционирования экономики и обеспечения обороноспособности, особенно в условиях открытости нашей экономики. В таком контексте значительная резервная безопасность важна для минимизации рисков в случае возникновения конфликтных ситуаций.

Пышный объясняет, что для контроля спроса на иностранную валюту и экономии резервов гривна должна иметь высокую стоимость. Это возможно благодаря относительно высокой учетной ставке, которая вместе с другими инструментами стимулирует конкуренцию между банками за вкладчиков и побуждает их предлагать привлекательные условия для депозитов.

Разбалансировка экономических ожиданий опасна, макрофинансовая стабильность как и её потеря - это результат не только решений и действий, это также следствие заявлений полисимейкеров. Так, сказанное имеет влияние на экономические ожидания, последующее поведение и свою цену - добавил он.

Напомним,

Национальный банк Украины расширяет публикацию статистики внешнего сектора в евро и гривне на своем веб-сайте, приводя ее в соответствие с практикой ЕС, поскольку Украина продвигается на пути к европейской интеграции и приобретению членства в ЕС.

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