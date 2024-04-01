Опендатабот: более 8 млн микрокредитов взяли украинцы в прошлом году

В 2023 году количество микрокредитных договоров составило 8 244 856 штук на сумму 40,62 млрд гривен, по данным Опендатабот, пишет УНН.

В прошлом году было заключено 8 244 855 микрокредитных договоров на сумму 40,62 млрд грн. Это подтверждает устойчивый рост как объемов, так и количества микрозаймов. В 2023 году количество микрокредитов, которые украинцы брали ежемесячно, составило около 700 тысяч.

Это на 1,7 раза больше, чем в первый год полномасштабной войны. Однако общая сумма займов остается на треть меньше, чем перед конфликтом.

В 2023 году украинцы взяли у МФО в долг на 1,7 раза больше денег, чем в первый год полномасштабной войны. Однако общая сумма займов остается на треть меньше, чем до начала полномасштабной войны.

Средняя сумма микрокредита составила 4 926 грн, что на 7% больше, чем в 2021 году. Задолженность украинцев по микрокредитам выросла на 16% до 9,3 млрд грн. В течение 2022 года задолженность уменьшалась ежеквартально и достигла наименьшего показателя - 8,03 млрд грн в начале 2023 года.

Однако в течение трех кварталов 2023 года она росла ежеквартально, только в конце года произошло небольшое уменьшение на 144 млн грн.

Напомним,

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