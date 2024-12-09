Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ
Киев • УНН
Директор юридического департамента НБУ Александр Зима может потерять должность из-за незаконной ликвидации банка "Конкорд" и уголовного производства. Против него открыто дело за злоупотребление служебным положением.
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный должен принять решительное решение относительно дальнейшего пребывания Александра Зимы на должности директора юридического департамента НБУ. Это становится особенно актуальным на фоне резонансных событий, ставящих под сомнение профессионализм и добропорядочность главного юриста Нацбанка, пишет УНН.
Решения судов первой и апелляционной инстанций признали ликвидацию банка "Конкорд" незаконной, отметив, что действия НБУ не соответствовали действующему законодательству. В этом процессе роль юридического отдела под руководством Александра Зимы была ключевой. Ответственность за подготовку документов, которые в итоге привели к судебному признанию действий Нацбанка незаконными, вызывает серьезные вопросы к его компетентности. Или же может свидетельствовать о том, что Зима готов выполнять любые, даже незаконные указания руководства.
Кроме того, против Александра Зимы открыто уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением.
Дело касается письма Александра Зимы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, в котором он от имени Нацбанка рекомендовал ФГВФЛ отозвать иски, поданные банком "Конкорд" против НБУ еще до решения о ликвидации банка.
Фонд гарантирования вкладов прислушался к этой рекомендации, что, по словам соучредителя банка "Конкорд" Елены Соседки, лишило акционеров их конституционного права на справедливый суд.
Прокуратура передала дело на расследование Печерскому управлению полиции.
После этого следователи признали Елену и Юлию Соседок потерпевшими по делу Зимы, чем автоматически подтвердили, что действия чиновника нанесли ущерб. Эксперты, опрошенные УНН указывают, что следующим шагом в расследовании этого уголовного производства должны стать проведение допроса зимы и вручение ему уведомления о подозрении.
Орим персонального вреда акционерам "Конкорда" действия Зимы навредили и государству. Ведь они ставят под сомнение независимость дирекции ФГВФЛ и негативно влияют на взаимодействие Украины с международными финансовыми институтами. В частности, это может вызвать серьезное беспокойство у Международного валютного фонда, который уделяет особое внимание работе финансового сектора нашей страны.
Следственные действия по делу продолжаются, и это еще больше усугубляет кризис доверия к руководителю юридического департамента. Ведь Зима вероятно причастен к манипуляциям, которые прямо противоречат интересам государства и акционеров "Конкорда".
Присутствие чиновника со столь спорной репутацией среди руководства Нацбанка ставит под угрозу имидж регулятора как независимого и профессионального института. В то время, когда НБУ должен служить символом прозрачности и стабильности банковской системы, такие прецеденты лишь подрывают доверие бизнеса, международных партнеров и граждан.
Эксперты отмечают, что Андрей Пышный, как глава НБУ, должен продемонстрировать принципиальность и безотлагательно уволить Александра Зиму. Это решение станет важным сигналом готовности Нацбанка к реформам и подтверждением высоких стандартов прозрачности, которых требует как украинское общество, так и международное сообщество.