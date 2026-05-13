Пышная церемония и сотни "гвардейцев": Трамп приземлился в Пекине
Киев • УНН
Трампа в Пекине встретил вице-президент Хань Чжэн с торжественным караулом. Официальная встреча президента США с Си Цзиньпином состоится утром в четверг.
Президент США Дональд Трамп приземлился в Пекине, где его встретила торжественная церемония, полная помпезности и великолепия, которые, как известно, ценит американский лидер, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
В знак важности этой поездки лидер Китая Си Цзиньпин направил высокопоставленного чиновника во главе приветственной делегации — вице-президента Китая Хань Чжэна.
Издание отмечает, что Хань широко известен как представитель Си Цзиньпина по дипломатическим вопросам и в прошлом году присутствовал на инаугурации Трампа. Он бывший член Постоянного комитета Политбюро, высшего руководящего органа Коммунистической партии Китая.
По данным Белого дома, среди других официальных лиц на месте находятся посол США в Китае Дэвид Пердью, его китайский коллега, посол в США Се Фэн и исполнительный вице-министр иностранных дел Китая Ма Чжаосю.
Президента США также встретят 300 китайских юношей в одинаковых сине-белых мундирах, которые пройдут по взлетной полосе с китайскими флагами, а также военный почетный караул и военный оркестр.
Си Цзиньпин официально примет Трампа в четверг утром по местному времени.
