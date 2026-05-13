Пышная церемония и сотни "гвардейцев": Трамп приземлился в Пекине

$43.970.0151.640.08
ukenru
11:01 • 6874 просмотра
Избрание меры пресечения Ермаку прерывали из-за воздушной тревоги - заседание продолжилосьVideo
08:49 • 26221 просмотра
Вместо рассмотрения дела о медицинской халатности врачей Odrex по существу - новый раунд процессуальных маневровPhoto
Эксклюзив
08:13 • 22340 просмотра
Суд вернул Дом профсоюзов в столице Федерации профсоюзовPhoto
13 мая, 06:28 • 22801 просмотра
Украина и рф охладели к мирным переговорам под руководством США - FT
Эксклюзив
12 мая, 16:35 • 33996 просмотра
Существует ли детская депрессия и как не пропустить болезнь
12 мая, 12:17 • 67527 просмотра
Зеленский не фигурирует в деле о легализации 460 млн грн – НАБУ
Эксклюзив
12 мая, 10:54 • 58334 просмотра
Ермака еще не вызывали на допрос - адвокат
12 мая, 08:42 • 49891 просмотра
Глава ВОЗ: нет никаких признаков того, что мы находимся в начале более крупной вспышки хантавируса
11 мая, 18:27 • 64963 просмотра
Бывшему главе ОП Андрею Ермаку сообщили о подозрении - САП
Эксклюзив
11 мая, 18:00 • 133738 просмотра
“Обновите вашу деятельность и доход”: почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средствPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2м/с
83%
739мм
Популярные новости
Ядерный шантаж путина призван скрыть неспособность россии защитить москву — ISW13 мая, 04:15 • 4406 просмотра
россияне впервые начали представлять будущее без путина — The Economist13 мая, 04:31 • 9072 просмотра
Днепр и Кривой Рог утром атаковала рф, пострадавшему накануне младенцу спасли ногуPhoto13 мая, 06:19 • 12641 просмотра
Топ-10 рецептов заготовок из вишни, которые получатся у каждогоPhoto09:14 • 22280 просмотра
Взрывы прогремели в центре Луцка во время массированной атаки российских дронов10:38 • 10248 просмотра
публикации
Топ-10 рецептов заготовок из вишни, которые получатся у каждогоPhoto09:14 • 22301 просмотра
Вместо рассмотрения дела о медицинской халатности врачей Odrex по существу - новый раунд процессуальных маневровPhoto08:49 • 26221 просмотра
Хантавирус с круизного лайнера добрался до Европы. Нидерланды отправили врачей на карантин12 мая, 16:10 • 42156 просмотра
“Обновите вашу деятельность и доход”: почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средствPhoto
Эксклюзив
11 мая, 18:00 • 133738 просмотра
Налог на посылки и новые правила для онлайн-покупок: кто будет платить больше11 мая, 16:27 • 63957 просмотра
Актуальные люди
Дмитрий Говсеев
Сергей Бызов
Михаил Згуровский
Арсений Яценюк
Влад Яма
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Село
Южный мост (Киев)
Минск
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo12 мая, 08:21 • 34742 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 41102 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 48954 просмотра
Сын Тома Хэнкса признался, что живет в трейлерном паркеVideo9 мая, 20:12 • 44878 просмотра
От украшений до личных писем - скрытый мир Мэрилин Монро выставят на аукционVideo9 мая, 19:01 • 43138 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Пышная церемония и сотни "гвардейцев": Трамп приземлился в Пекине

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Трампа в Пекине встретил вице-президент Хань Чжэн с торжественным караулом. Официальная встреча президента США с Си Цзиньпином состоится утром в четверг.

Пышная церемония и сотни "гвардейцев": Трамп приземлился в Пекине

Президент США Дональд Трамп приземлился в Пекине, где его встретила торжественная церемония, полная помпезности и великолепия, которые, как известно, ценит американский лидер, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В знак важности этой поездки лидер Китая Си Цзиньпин направил высокопоставленного чиновника во главе приветственной делегации — вице-президента Китая Хань Чжэна.

Издание отмечает, что Хань широко известен как представитель Си Цзиньпина по дипломатическим вопросам и в прошлом году присутствовал на инаугурации Трампа. Он бывший член Постоянного комитета Политбюро, высшего руководящего органа Коммунистической партии Китая.

По данным Белого дома, среди других официальных лиц на месте находятся посол США в Китае Дэвид Пердью, его китайский коллега, посол в США Се Фэн и исполнительный вице-министр иностранных дел Китая Ма Чжаосю.

Президента США также встретят 300 китайских юношей в одинаковых сине-белых мундирах, которые пройдут по взлетной полосе с китайскими флагами, а также военный почетный караул и военный оркестр.

Си Цзиньпин официально примет Трампа в четверг утром по местному времени.

Трамп во время встречи с Си Цзиньпином отдаст приоритет торговле с Китаем, а не войне с Ираном — СМИ13.05.26, 06:32 • 3028 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира