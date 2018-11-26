Поддержка РПЦ среди патриархатов существует только на словах - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Поддержку Русской православной церкви (РПЦ) другие церкви в мире выражают только на словах. Такое мнение высказал религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой в комментарии корреспонденту УНН.
"Нельзя говорить о поддержке позиции РПЦ. Здесь речь идет не о действенной поддержке, а о поддержке на уровне риторики. Оглашение каких-либо заявлений, каких-то обращений, которые за собой не влекут никаких действий. Если говорить о конкретных действиях, то никто с Константинополем, кроме Москвы, не разорвал евхаристическое единение. То есть о широкой коалиции в поддержку Москвы мы можем говорить очень-очень условно - только в плане, как церкви выражают свою глубокую обеспокоенность, но не больше", - отметил религиовед.
По его словам, так, в частности, отдельные патриархаты призвали Константинополь не предоставлять автокефалию Украинской церкви, но делали это в канун октябрьского заседания Священного синода, когда решение об отмене акта 1686 года о передаче Киевской метрополии Московскому патриархату уже ьыло фактически принято. Таким образом, они не могли навредить связям с Константинополем, но и показали свою приверженность Москве.
При этом он добавил, что во Вселенском патриархате знают о настроениях в других церквях.
Напомним, по словам предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата, Томос об автокефалии для Украины поддержит 13 из 16 православных церквей в мире, позицию РПЦ будут занимать всего три церкви (Антиохийская, Сербская и Болгарская, а также, возможно, Грузинская).
Украина отправит своего представителя на заседание Священного Синода в Стамбуле, которое состоится 27-29 ноября.
На заседании Священного Синода Константинопольского патриархата в Стамбуле, которое состоится 27-29 ноября, будет принято решение о дате Объединительного собора украинских церквей, а также возможно решение процедурных вопросов, отметил эксперт.
Объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре этого года.