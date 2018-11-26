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Підтримка РПЦ серед патріархатів існує лише на словах - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Підтримку Російської православної церкви (РПЦ) інші церкви у світі висловлюють лише на словах. Таку думку висловив релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой у коментарі кореспонденту УНН.

"Не можна говорити про підтримку позиції РПЦ. Тут йдеться не про дієву підтримку, а про підтримку на рівні риторики. Оголошення якихось заяв, якихось звернень, які за собою не тягнуть ніяких дій. Якщо казати стосовно конкретних дій, то ніхто з Константинополем, окрім Москви, не розірвав євхаристичне єднання. Тобто про широку коаліцію на підтримку Москви ми можемо казати дуже-дуже умовно – лише в плані, як церкви висловлюють своє глибоке занепокоєння, але не більше", - зазначив релігієзнавець.

За його словами, так, зокрема, окремі патріархати закликали Константинополь не надавати автокефалію Українській церкві, але робили це в переддень жовтневого засідання Священного синоду, коли рішення про скасування акту 1686 року про передачу Київської метрополії Московському патріархату вже було фактично прийняте. Таким чином, вони не могли нашкодити зв'язкам із Константинополем, але й засвідчили свою прихильність Москві.

При цьому він додав, що у Вселенському патріархаті знають про настрої в інших церквах.

Нагадаємо, за словами предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, Томос про автокефалію для України підтримає 13 з 16 православних церков в світі, позицію РПЦ будуть займати всього три церкви (Антиохійська, Сербська і Болгарська, а також, можливо, Грузинська).

Україна відправить свого представника на засідання Священного Синоду у Стамбулі, яке відбудеться 27-29 листопада.

На засіданні Священного Синоду Константинопольського патріархату у Стамбулі, яке відбудеться 27-29 листопада, буде ухвалено рішення про дату Об'єднавчого собору українських церков, а також можливе вирішення процедурних питань, зазначив експерт.

Об'єднавчий собор Української православної церкви відбудеться у грудні цього року.

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