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Поддержка образования: при содействии IBOX BANK в КНУ им. Т. Г. Шевченко появится новая современная аудитория

Поддержка образования: при содействии IBOX BANK в КНУ им. Т. Г. Шевченко появится новая современная аудитория

Киев • УНН

 • 911976 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Киевском институте международных отношений КНУ им. Шевченко завершается ремонт и обустройство новой современной аудитории. Об этом УНН сообщили в пресс-службе IBOX BANK.

Детали

По словам акционера IBOX BANK Алены Шевцовой, Банк уже несколько лет сотрудничает с институтом и помогает в формировании первоклассных специалистов и новых элит, поддерживает педагогический и студенческий коллектив.

IBOX BANK финансово поддерживает преподавательский коллектив института, выделяя стипендии талантливым и прогрессивным преподавателям ВУЗов, финансирует ремонт и обустройство современных и технических аудиторий, а также внедрил собственную стипендиальную программу для студентов.

Цитата

"Инвестиции в человеческий капитал нужны ради лучшего будущего. Образование имеет большое значение в жизни человека. Еще более важным оно становится сейчас, в современном мире стремительного развития технологий, в частности, цифровых. Развитие робототехники, беспилотного транспорта, искусственного интеллекта меняют нашу жизнь и характер работы. Некоторые профессии будут постепенно исчезать, но появятся другие, включая новые еще не существующие Единственное, в чем нет сомнений, это то, что залогом успеха в новых реалиях будет именно образование.

Мы верим, что системная поддержка образовательной отрасли позволит Украине и нашим талантливым людям реализовать собственный потенциал, поэтому мы поддерживаем Киевский институт международных отношений”, - отметила Алена Шевцова.

Напомним

Ранее IBOX BANK получил почетное отличие Одесского городского совета за волонтерство. 

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года. По итогам 2021 г. банк зафиксировал пятикратный рост дохода. Акционеры банка инвестировали всю прибыль в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен.

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.

В этом году банк смог войти в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ.

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