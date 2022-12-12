Підтримка освіти: за сприяння IBOX BANK в КНУ ім. Т. Г. Шевченка з'явиться нова сучасна аудиторія
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Київському інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т. Г. Шевченка завершується ремонт та облаштування нової сучасної аудиторії. Про це УНН повідомили у пресслужбі IBOX BANK.
Деталі
За словами акціонера IBOX BANK Альони Шевцової, Банк вже кілька років співпрацює з інститутом і допомагає у формуванні першокласних спеціалістів та нових еліт, підтримує педагогічний та студентський колектив.
IBOX BANK фінансово підтримує викладацький колектив інституту, виділяючи стипендії талановитим та прогресивним викладачам ВНЗ, фінансує ремонт та облаштування сучасних та технічних аудиторій, а також запровадив власну стипендіальну програму для студентів.
Цитата
"Інвестиції в людський капітал потрібні заради кращого майбутнього. Освіта має велике значення у житті людини. Ще більш важливим воно стає зараз, у сучасному світі стрімкого розвитку технологій, зокрема, цифрових. Розвиток робототехніки, безпілотного транспорту, штучного інтелекту змінюють наше життя та характер роботи. Деякі професії поступово зникатимуть, але з'являться інші, включаючи нові ті, що ще не існують. Єдине, у чому немає сумнівів, це те, що запорукою успіху в нових реаліях буде саме освіта.
Ми віримо, що системна підтримка освітньої галузі дозволить Україні та нашим талановитим людям реалізувати власний потенціал, саме тому ми підтримуємо Київський інститут міжнародних відносин”, - зазначила Альона Шевцова.
Нагадаємо
Раніше IBOX BANK отримав почесну відзнаку Одеської міської ради за волонтерство.
Довідка
IBOX BANK – український транзакційний банк, який працює на фінансовому ринку з 1993 року. За підсумками 2021 р. банк зафіксував п'ятиразове зростання доходу. Акціонери банку інвестували весь прибуток у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на півмільярда гривень.
У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.
Цьогоріч банк зміг увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ.