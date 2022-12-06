IBOX BANK отримав почесну відзнаку за волонтерство

Деталі

Вручення почесних грамот мером міста Геннадієм Трухановим було присвячене до Міжнародного дня волонтера.

У рамках програми соціальної відповідальності IBОX BANK та Альони Шевцової, в Одесі надається гуманітарна допомога малозахищеним верствам населення, ВПО з Миколаєва, а також надається технічна підтримка Пологовому будинку №1 в Одесі.

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«Волонтерство було частиною культурного коду команди LEO та IBOX BANK вже давно. Війна лише прискорила нас, навчила реагувати швидше. Сьогодні волонтерство в Україні — це рушійна сила, яка, осмілюся сказати, змінює хід цієї страшної війни. Я надзвичайно вдячна Геннадію Труханову за визнання, за увагу до такої невеликої, але дуже ефективної армії волонтерів Одеси», - зазначила акціонер IBOX BANK Альона Шевцова.

Додамо

Починаючи з 24 лютого поточного року IBOX BANK вже перерахував на допомогу для ЗСУ понад 70 мільйонів гривень.

Наразі лише в Одесі функціонують 44 волонтерські організації, які щодня допомагають армії, і IBOX BANK один з тих, хто не стоїть осторонь.

Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, який працює на фінансовому ринку з 1993 року. За підсумками 2021 р. банк зафіксував п'ятиразове зростання доходу. Акціонери банку інвестували весь прибуток у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на півмільярда гривень.

У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.

Завдяки злагодженій роботі команда банку змогла увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ.