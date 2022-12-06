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IBOX BANK отримав почесну відзнаку за волонтерство

IBOX BANK отримав почесну відзнаку за волонтерство

Київ • УНН

 • 1095743 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Перший транзакційний банк IBOX BANK отримав почесну відзнаку від Одеської міської ради. Нагороду за волонтерську діяльність та допомогу Збройним силам України від фінустанови отримала акціонер банку Альона Шевцова. Про це повідомили у пресслужбі IBOX BANK, передає УНН.

Деталі

Вручення почесних грамот мером міста Геннадієм Трухановим було присвячене до Міжнародного дня волонтера.

У рамках програми соціальної відповідальності IBОX BANK та Альони Шевцової, в Одесі надається гуманітарна допомога малозахищеним верствам населення, ВПО з Миколаєва, а також надається технічна підтримка Пологовому будинку №1 в Одесі.

Цитата

«Волонтерство було частиною культурного коду команди LEO та IBOX BANK вже давно. Війна лише прискорила нас, навчила реагувати швидше. Сьогодні волонтерство в Україні — це рушійна сила, яка, осмілюся сказати, змінює хід цієї страшної війни. Я надзвичайно вдячна Геннадію Труханову за визнання, за увагу до такої невеликої, але дуже ефективної армії волонтерів Одеси», - зазначила акціонер IBOX BANK Альона Шевцова.

Додамо

Починаючи з 24 лютого поточного року IBOX BANK вже перерахував на допомогу для ЗСУ понад 70 мільйонів гривень.

Наразі лише в Одесі функціонують 44 волонтерські організації, які щодня допомагають армії, і IBOX BANK один з тих, хто не стоїть осторонь.

Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, який працює на фінансовому ринку з 1993 року. За підсумками 2021 р. банк зафіксував п'ятиразове зростання доходу. Акціонери банку інвестували весь прибуток у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на півмільярда гривень.

У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.

Завдяки злагодженій роботі команда банку змогла увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ.

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