IBOX BANK получил почетное отличие за волонтерство

Детали

Вручение почетных грамот мэром города Геннадием Трухановым было посвящено Международному дню волонтера.

В рамках программы социальной ответственности IBОX BANK и Алены Шевцовой, в Одессе оказывается гуманитарная помощь малозащищенным слоям населения, ВПЛ из Николаева, а также оказывается техническая поддержка Роддому №1 в Одессе.

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«Волонтерство было частью культурного кода команды LEO и IBOX BANK уже давно. Война только ускорила нас, научила быстрее реагировать. Сегодня волонтерство в Украине — это движущая сила, которая, осмелюсь сказать, изменяет ход этой страшной войны. Я очень благодарна Геннадию Труханову за признание, за внимание к такой небольшой, но очень эффективной армии волонтеров Одессы», - отметила акционер IBOX BANK Алена Шевцова.

Добавим

Начиная с 24 февраля текущего года IBOX BANK уже перечислил на помощь для ВСУ более 70 миллионов гривен.

Сейчас только в Одессе функционируют 44 волонтерских организации, которые ежедневно помогают армии, и IBOX BANK один из тех, кто не стоит в стороне.

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года. По итогам 2021 г. банк зафиксировал пятикратный рост дохода. Акционеры банка инвестировали всю прибыль в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен.

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.

Благодаря слаженной работе команда банка смогла войти в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ.