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IBOX BANK індексує зарплату мобілізованим співробітникам

IBOX BANK індексує зарплату мобілізованим співробітникам

Київ • УНН

 • 1160931 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Перший транзакційний банк IBOX BANK під час повномасштабної війни не лише зберіг зарплати своїм мобілізованим співробітникам, а й індексує їх. Про це повідомила Голова наглядової ради IBOX BANK Альона Шевцова, виступаючи на конференції Fintech Ukraine 2022: challenges and opportunities, повідомляє УНН.

Цитата

"IBOX BANK продовжує виплачувати зарплату всім своїм співробітникам, які зараз перебувають на передовій. Хоча законодавство України ще з літа дозволяє не платити. Але ми ухвалили рішення, що наші працівники зараз перебувають на передовій, і доти, доки вони не повернуться з фронту, ми платитимемо їм зарплату в повному обсязі і навіть індексуватимемо її", - повідомила Шевцова.

Деталі

Альона Шевцова додала, що IBOX BANK направив понад 70 мільйонів гривень (а це близько чверті прибутку банку за 2022 рік) на потреби ЗСУ.

Водночас під час фінтех-конференції Альона Шевцова також зазначила, що завдяки злагодженій роботі команда банку змогла увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ. 

Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, який працює на фінансовому ринку з 1993 року. За підсумками 2021 р. банк зафіксував п'ятиразове зростання доходу. Акціонери банку інвестували весь прибуток у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на півмільярда гривень.

У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.

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