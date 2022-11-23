IBOX BANK индексирует зарплату мобилизированным сотрудникам

Цитата

"IBOX BANK продолжает выплачивать зарплату всем своим сотрудникам, которые сейчас находятся на передовой. Хотя законодательство Украины еще с лета позволяет не платить. Но мы приняли решение, что наши работники сейчас находятся на передовой, и до тех пор, пока они не вернутся с фронта, мы будем платить им зарплату в полном объеме и даже будем индексировать ее", - сообщила Шевцова.

Детали

Алена Шевцова добавила, что IBOX BANK направил более 70 миллионов гривен (а это около четверти прибыли банка за 2022 год) на нужды ВСУ.

Вместе с тем в ходе финтех-конференции Алена Шевцова также отметила, что благодаря слаженной работе, команда банка смогла войти в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ.

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года. По итогам 2021 г. банк зафиксировал пятикратный рост дохода. Акционеры банка инвестировали весь доход в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на пол миллиарда гривен.

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.