IBOX BANK вошел в десятку самых прибыльных банков Украины по итогам 3 кварталов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Первый транзакционный банк IBOX BANK вошел в топ-10 самых прибыльных банков Украины. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины по итогам трех кварталов, передает УНН.
Детали
Топ-10 банков по прибыли в январе-сентябре 2022 г., млн грн
Приватбанк — 13 828,2
Ощадбанк — 2 712,7
Райффайзен Банк — 2 394,8
Укрсиббанк — 2 098,7
Ситибанк — 1 506,1
Универсал Банк — 877,8
Банк «Южный» — 340,5
IBOX BANK — 289,6
Банк Восток —160,6
Банк Кредит Днепр —143,6
Добавим
В IBOX BANK отметили, что о войне продолжают расширяться и создавать новые рабочие места.
Цитата
"Реалии обязывают принять технологическую стратегию будущего, обеспечивающую беспрецедентный уровень адаптивности и устойчивости. Несмотря на войну, мы продолжили тотальную цифровизацию бизнес-процессов, мы на полном ходу и не собираемся останавливаться. Сегодня мы дали работу более 100 нашим новым сотрудникам, открыли 28 новых отделений и планируем открытие еще 13 отделений до конца года", – сказала акционер IBOX BANK Алена Шевцова.
Справка
IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года. По итогам 2021 г. банк зафиксировал пятикратный рост дохода. Акционеры банка инвестировали весь доход в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен.
В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.