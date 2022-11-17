IBOX BANK вошел в десятку самых прибыльных банков Украины по итогам 3 кварталов

Детали

Топ-10 банков по прибыли в январе-сентябре 2022 г., млн грн

Приватбанк — 13 828,2

Ощадбанк — 2 712,7

Райффайзен Банк — 2 394,8

Укрсиббанк — 2 098,7

Ситибанк — 1 506,1

Универсал Банк — 877,8

Банк «Южный» — 340,5

IBOX BANK — 289,6

Банк Восток —160,6

Банк Кредит Днепр —143,6

Добавим

В IBOX BANK отметили, что о войне продолжают расширяться и создавать новые рабочие места.

Цитата

"Реалии обязывают принять технологическую стратегию будущего, обеспечивающую беспрецедентный уровень адаптивности и устойчивости. Несмотря на войну, мы продолжили тотальную цифровизацию бизнес-процессов, мы на полном ходу и не собираемся останавливаться. Сегодня мы дали работу более 100 нашим новым сотрудникам, открыли 28 новых отделений и планируем открытие еще 13 отделений до конца года", – сказала акционер IBOX BANK Алена Шевцова.

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года. По итогам 2021 г. банк зафиксировал пятикратный рост дохода. Акционеры банка инвестировали весь доход в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен.

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.