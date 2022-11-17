IBOX BANK увійшов до 10-ки найприбутковіших банків України за підсумками 3 кварталів

Деталі

Топ-10 банків за прибутком у січні-вересні 2022 р., млн грн

Приватбанк — 13 828,2

Ощадбанк — 2 712,7

Райффайзен Банк — 2 394,8

Укрсиббанк — 2 098,7

Сітібанк — 1 506,1

Універсал Банк — 877,8

Банк «Південний» — 340,5

IBOX BANK — 289,6

Банк Восток — 160,6

Банк Кредит Дніпро — 143,6

Додамо

В IBOX BANK зазначили, що пропри війну продовжують розширюватися та створювати нові робочі місця.

Цитата

"Реалії зобов'язують прийняти технологічну стратегію майбутнього, що забезпечує безпрецедентний рівень адаптивності та стійкості. Попри війну, ми продовжили тотальну цифровізацію бізнес-процесів, ми на повному ходу і не збираємося зупинятися. Сьогодні ми дали роботу понад 100 нашим новим співробітникам, відкрили 28 нових відділень та плануємо відкриття ще 13 відділень до кінця року", - сказала акціонер IBOX BANK Альона Шевцова.

Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, що працює на фінансовому ринку з 1993 року. За підсумками 2021 року банк зафіксував п'ятикратне зростання доходу. Акціонери банку інвестували весь торішній дохід у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на пів мільярда гривень.

У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaААА за національною шкалою.