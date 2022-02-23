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Подделка справки о поездке певицы Паш в оккупированный Крым: полиция открыла производство

Подделка справки о поездке певицы Паш в оккупированный Крым: полиция открыла производство

Киев • УНН

 • 4289942 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Полиция открыла производство из-за подделки справки о законном пересечении границы с оккупированным Крымом певицы Алины Паш. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в ГУ НП в Киеве.

Цитата

“Отделом дознания Печерского УП ГУНП в Киеве осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 358 УКУ по факту возможной подделки документа”, — говорится в ответе на запрос.

Дополнение

Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий заявил, что обратится в правоохранительные органы относительно предоставления поддельных документов победительницы национального отбора на песенный конкурс “Евровидение-2022” Алины Паш о законном пересечении границы с оккупированным Крымом.

Контекст

Победительница национального отбора на Евровидение-2022 Алина Паш выступала в 2015 году в Крыму. Однако певица заявила, что прибыла туда не самолетом, а автобусом. Паш добавила, что справки, которые это подтверждают, она предоставила Суспильному перед финалом Нацотбора.

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий сообщил, что Общественный вещатель обратился к ГПСУ и попросил подтвердить или опровергнуть факт подделки справки относительно незаконного пересечения Алиной Паш границы с оккупированным Крымом.

15 февраля Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении границы с оккупированным Крымом.

Менеджер Алины Паш заявила, что справку о въезде в оккупированный Крым Суспильному предоставил член команды, а не певица лично.

В результате Алина Паш отказалась от участия в Евровидении-2022. Украину на Евровидении-2022 представит группа Kalush Orchestra.

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