Подделка справки о поездке певицы Паш в оккупированный Крым: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Полиция открыла производство из-за подделки справки о законном пересечении границы с оккупированным Крымом певицы Алины Паш. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в ГУ НП в Киеве.
Цитата
“Отделом дознания Печерского УП ГУНП в Киеве осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 358 УКУ по факту возможной подделки документа”, — говорится в ответе на запрос.
Дополнение
Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий заявил, что обратится в правоохранительные органы относительно предоставления поддельных документов победительницы национального отбора на песенный конкурс “Евровидение-2022” Алины Паш о законном пересечении границы с оккупированным Крымом.
Контекст
Победительница национального отбора на Евровидение-2022 Алина Паш выступала в 2015 году в Крыму. Однако певица заявила, что прибыла туда не самолетом, а автобусом. Паш добавила, что справки, которые это подтверждают, она предоставила Суспильному перед финалом Нацотбора.
Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий сообщил, что Общественный вещатель обратился к ГПСУ и попросил подтвердить или опровергнуть факт подделки справки относительно незаконного пересечения Алиной Паш границы с оккупированным Крымом.
15 февраля Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении границы с оккупированным Крымом.
Менеджер Алины Паш заявила, что справку о въезде в оккупированный Крым Суспильному предоставил член команды, а не певица лично.
В результате Алина Паш отказалась от участия в Евровидении-2022. Украину на Евровидении-2022 представит группа Kalush Orchestra.