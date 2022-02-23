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Підробка довідки про поїздку співачки Паш в окупований Крим: поліція відкрила провадження

Підробка довідки про поїздку співачки Паш в окупований Крим: поліція відкрила провадження

Київ • УНН

 • 4289945 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Поліція відкрила провадження через підробку довідки про законний перетин кордону з окупованим Кримом співачки Аліни Паш. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в ГУ НП у Києві.

Цитата

“Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 358 ККУ за фактом можливої підробки документу”, — йдеться у відповіді на запит.

Доповнення

Голова Національної громадської телерадіокомпанії України Микола Чернотицький заявив, що звернеться до правоохоронних органів щодо надання підробних документів переможниці національного відбору на пісенний конкурс “Євробачення-2022” Аліни Паш про законний перетин кордону з окупованим Кримом.

Контекст

Переможниця національного відбору на Євробачення-2022 Аліна Паш виступала 2015 року у Криму. Однак співачка заявила, що прибула туди не літаком, а автобусом. Паш додала, що довідки, які це підтверджують, вона надала Суспільному перед фіналом нацвідбору.

Очільник Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький повідомив, що Суспільний мовник звернувся до ДПСУ та попросив підтвердити або спростувати факт підроблення довідки щодо незаконного перетину Аліною Паш кордону з окупованим Кримом.

15 лютого Державна прикордонна служба України повідомила, що не видавала Аліні Паш довідку про законний перетин кордону з окупованим Кримом.

Менеджер Аліни Паш заявила, що довідку про в’їзд до окупованого Криму Суспільному надав член команди, а не співачка особисто.

В результаті Аліна Паш відмовилася від участі у Євробаченні-2022. Україну на Євробаченні-2022 представить гурт Kalush Orchestra.

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