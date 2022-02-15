Шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні: Чернотицький звернеться до правоохоронців через довідку Паш

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 56144 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 93674 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 102671 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 130498 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 137428 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 117843 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 135339 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 168016 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179623 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215701 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 214763 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 290716 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 78390 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 55560 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 75263 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 290716 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 214763 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 306976 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 425165 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 676029 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 22163 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 75263 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 103498 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 140630 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 165227 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні: Чернотицький звернеться до правоохоронців через довідку Паш

Шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні: Чернотицький звернеться до правоохоронців через довідку Паш

Київ • УНН

 • 14895 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Голова Національної громадської телерадіокомпанії України Микола Чернотицький заявив, що звернеться до правоохоронних органів щодо надання підробних документів переможниці національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2022" Аліни Паш про законний перетин кордону з окупованим Кримом. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook додавши, що шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні, передає УНН.

Чернотицький повідомив, що пресофіцер ДПСУ запевнив, що Суспільний мовник отримає офіційну відповідь щодо довідки завтра до 11:00.

Цитата

"Після отримання офіційної відповіді буде зібрано оргкомітет Євробачення, на яке буде запрошено Аліну Паш і прийняте відповідне рішення. Окремо як голова правління я буду звертатись до правоохоронних органів щодо надання підробних документів. На мою думку, шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні", - написав Чернотицький.

Доповнення

Помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко повідомив, що ДПСУ не видавала Аліні Паш довідку про законний перетин кордону з окупованим Кримом.

Контекст

Голова правління мовника Микола Чернотицький повідомляв, що у зв’язку з отриманою інформацією від громадян про можливу підробку наданої довідки про перетин кордону з Кримом командою Alina Pash, Суспільний мовник звернувся до ДПСУ з проханням підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби.

Переможниця національного відбору на Євробачення-2022 Alina Pash прокоментувала поїздку до Криму.

Аліна Паш виступала у Криму. Однак, вона заперечила, що літала туди літаком. Паш додала, що у підтвердження того, що вона їхала автобусом до Криму 2015 року, у неї є довідки, які вона надала "Суспільному" перед фіналом нацвідбору.

Також Євробачення Україна опублікувало документи, які мають підтвердити, що у серпні 2015 року співачка перетинала наземну адмінмежу з Кримом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70