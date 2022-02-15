Шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні: Чернотицький звернеться до правоохоронців через довідку Паш
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Голова Національної громадської телерадіокомпанії України Микола Чернотицький заявив, що звернеться до правоохоронних органів щодо надання підробних документів переможниці національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2022" Аліни Паш про законний перетин кордону з окупованим Кримом. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook додавши, що шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні, передає УНН.
Чернотицький повідомив, що пресофіцер ДПСУ запевнив, що Суспільний мовник отримає офіційну відповідь щодо довідки завтра до 11:00.
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"Після отримання офіційної відповіді буде зібрано оргкомітет Євробачення, на яке буде запрошено Аліну Паш і прийняте відповідне рішення. Окремо як голова правління я буду звертатись до правоохоронних органів щодо надання підробних документів. На мою думку, шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні", - написав Чернотицький.
Доповнення
Помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко повідомив, що ДПСУ не видавала Аліні Паш довідку про законний перетин кордону з окупованим Кримом.
Контекст
Голова правління мовника Микола Чернотицький повідомляв, що у зв’язку з отриманою інформацією від громадян про можливу підробку наданої довідки про перетин кордону з Кримом командою Alina Pash, Суспільний мовник звернувся до ДПСУ з проханням підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби.
Переможниця національного відбору на Євробачення-2022 Alina Pash прокоментувала поїздку до Криму.
Аліна Паш виступала у Криму. Однак, вона заперечила, що літала туди літаком. Паш додала, що у підтвердження того, що вона їхала автобусом до Криму 2015 року, у неї є довідки, які вона надала "Суспільному" перед фіналом нацвідбору.
Також Євробачення Україна опублікувало документи, які мають підтвердити, що у серпні 2015 року співачка перетинала наземну адмінмежу з Кримом.