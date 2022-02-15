Мошенники не могут представлять Украину на Евровидении: Чернотицкий обратится к правоохранителям из-за справки Паш

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий заявил, что обратится в правоохранительные органы относительно предоставления поддельных документов победительницей национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2022" Алиной Паш о законном пересечении границы с оккупированным Крымом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebookд обавив, что мошенники не могут представлять Украину на Евровидении, передает УНН.