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Мошенники не могут представлять Украину на Евровидении: Чернотицкий обратится к правоохранителям из-за справки Паш

Мошенники не могут представлять Украину на Евровидении: Чернотицкий обратится к правоохранителям из-за справки Паш

Киев • УНН

 • 14889 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий заявил, что обратится в правоохранительные органы относительно предоставления поддельных документов победительницей национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2022" Алиной Паш о законном пересечении границы с оккупированным Крымом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebookд обавив, что мошенники не могут представлять Украину на Евровидении, передает УНН.

Чернотицкий сообщил, что пресс-офицер ГПСУ заверил, что Суспільний мовник получит официальный ответ относительно справки завтра до 11:00.

Цитата

"После получения официального ответа будет собран оргкомитет Евровидения, на которое будет приглашена Алина Паш и принято соответствующее решение. Отдельно как председатель правления я буду обращаться в правоохранительные органы относительно предоставления поддельных документов. По моему мнению, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении", - написал Чернотицкий.

Дополнение

Помощник главы Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко сообщил, что ГПСУ не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении границы с оккупированным Крымом.

Контекст

Председатель правления мовника Николай Чернотицкий сообщал, что в связи с полученной информацией от граждан о возможной подделке предоставленной справки о пересечении границы с Крымом командой Alina Pash, Суспільний мовник обратился к ДПСУ с просьбой подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы.

Победительница национального отбора на Евровидение-2022 Alina Pash прокомментировала поездку в Крым.

Алина Паш выступала в Крыму. Однако, она возразила, что летала туда самолетом. Паш добавила, что в подтверждение того, что она ехала автобусом в Крым в 2015 году, у нее есть справки, которые она предоставила "Суспільному" перед финалом Нацотбора.

Также Евровидение Украина опубликовало документы, которые должны подтвердить, что в августе 2015 года певица пересекала наземную админграницу с Крымом.

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