Подрыв Каховской ГЭС: вода отступила от четырех сел на правобережье Херсонщины

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«Продолжаются мероприятия по преодолению последствий подрыва Каховской ГЭС. К спасательной операции задействовано 787 полицейских. На данный момент эвакуированы 2757 человек», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что всего подтоплен 31 населенный пункт правобережной Херсонщины.

«От сел Ольговка, Николаевка, Львово и Бургунка Тягинской территориальной общины вода отступила», - отмечается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что с 13 июня в микрорайон Корабел Херсона будет запрещен въезд.

«В течение недели жители острова смогут передвигаться по нему с 12:00 до 15:00. Будет проводиться разминирование, следственные действия и работы коммунальных служб», - информирует полиция.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области известно о восьми погибших людях, в Николаевской области - о двух. 42 жителя считаются пропавшими без вести, среди них семеро детей.