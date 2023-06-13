Підрив Каховської ГЕС: вода відступила від чотирьох сіл на правобережжі Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Після підриву Каховської ГЕС вода відступила від сіл Ольгівка, Миколаївка, Львово та Бургунка на Херсонщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.
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«Тривають заходи з подолання наслідків підриву Каховської ГЕС. До рятувальної операції задіяно 787 поліцейських. Наразі евакуйовано 2757 осіб», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що всього підтоплено 31 населений пункт правобережної Херсонщини.
«Від сіл Ольгівка, Миколаївка, Львово та Бургунка Тягинської територіальної громади вода відступила», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, наголошується, що з 13 червня до мікрорайону Корабел Херсона буде заборонено в'їзд.
«Впродовж тижня жителі острова зможуть пересуватися ним із 12:00 до 15:00. Буде проводитися розмінування, слідчі дії та роботи комунальних служб», - інформує поліція.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Херсонській області відомо про вісьмох загиблих людей, у Миколаївській області - про двох. 42 жителі вважаються зниклими безвісти, серед них семеро дітей.