В Херсоні закривають на вʼїзд мікрорайон Корабел: для мешканців продовжили комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. З 13 червня у Херсоні вводиться заборона на вʼїзд до мікрорайону Корабел. А для місцевих мешканців запроваджується комендантська година з 15:00 дня до 12:00 наступної доби. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні було прийнято рішення про заборону на вʼїзд на територію острова міста Херсона. Громадянам, які залишилися на території острова дозволено буде рухатися з 12:00 до 15:00 дня”, - заявив Роман Мрочко.
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За його словами, запровадили обмеження для того, щоб провести розмінування, слідчі дії та роботи комунальних служб у мікрорайоні.
Також після спаду води буде визначено місця видачі гуманітарної допомоги і лікарських засобів, які можна буде отримати з 12:00 по 15:00 щодня.
Комендантська година в такому режимі триватиме до 19 червня 2023 року включно.
Також Мрочко повідомив, представники ДСНС та міської військової адміністрації продовжують евакуювати населення.
Додамо
Раніше міністр внутрішніх справ, керівник робіт з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко заявив, що у Херсоні можуть продовжити комендантську годину задля ліквідації наслідків підтоплення.
Нагадаємо
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Херсонській області відомо про вісьмох загиблих людей, у Миколаївській області - про двох. 42 жителі вважаються зниклими безвісти, серед них семеро дітей.