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В Херсоне закрывают на въезд микрорайон Корабел: для жителей продлили комендантский час

Киев • УНН

 • 1183989 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. С 13 июня в Херсоне вводится запрет на въезд в микрорайон Корабел. Также для местных вводится комендантский час с 15:00 дня до 12:00 следующих суток. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.

В Херсоне закрывают на въезд микрорайон Корабел: для жителей продлили комендантский час

Цитата

"Сегодня было принято решение о запрете на выезд на территорию острова города Херсона. Гражданам, которые остались на территории острова разрешено будет двигаться с 12:00 до 15:00 дня”, - заявил Мрочко.

Детали

По его словам, ввели ограничения для того, чтобы провести разминирование, следственные действия и работы коммунальных служб в микрорайоне.

Также после спада воды будут определены места выдачи гуманитарной помощи и лекарственных средств, которые можно будет получить с 12:00 по 15:00 ежедневно.

Комендантский час в таком режиме продлится до 19 июня 2023 года включительно.

Также Мрочко сообщил, представители ГСЧС и городской военной администрации продолжают эвакуировать население.

Добавим 

Ранее министр внутренних дел, руководитель работ по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС Игорь Клименко заявил, что в Херсоне могут продлить комендантский час для ликвидации последствий подтопления. 

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области известно о восьми погибших людях, в Николаевской области - о двух. 42 жителя считаются пропавшими без вести, среди них семеро детей.

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