В Херсоне могут продлить комендантский час для ликвидации последствий подтопления
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Херсоне могут продлить комендантский час для ликвидации последствий подтопления. Об этом сообщил министр внутренних дел, руководитель работ по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС Игорь Клименко, пишет УНН со ссылкой на МВД Украины.
Цитата
«Будем инициировать продление комендантского часа в Херсоне для того, чтобы мы могли оперативно ликвидировать все дальнейшие последствия подрыва ГЭС», - заявил Клименко.
Детали
Как указано в сообщении, уровень воды в Херсоне стремительно спадает. И теперь виднеются крыши автомобилей, деревья, металлические конструкции и появляется мусор. Для того, чтобы оперативно ликвидировать последствия подтопления, в город направят дополнительные силы коммунальщиков из других регионов, а также специальную технику.
Также штаб по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС в понедельник заслушал доклад заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина. По его словам, на сегодня "не зафиксировано вспышек инфекционных заболеваний из-за подрыва Каховской ГЭС".
А централизованная вода в городе соответствует нормам. Как заявили в штабе, ежедневно проводится отбор почти 150 проб питьевой и речной.
Однако, жителям пострадавших громад не советуют использовать воду из колодцев, необходимо проводить обеззараживание питьевой воды. Купание в водоемах строго запрещено, напомнили в МВД.
Добавим
С 16 ноября 2022 года на территории Херсонской городской территориальной общины действовал комендантский час с 19:00 до 06:30. С 24 марта время действия комендантского часа в Херсоне сократили – он начинается в 20:00 и действует до 6 часов утра.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
В результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области известно о восьми погибших людях, в Николаевской области - двух. 42 жителя считаются пропавшими без вести, среди них семеро детей.