В Херсоне могут продлить комендантский час для ликвидации последствий подтопления

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«Будем инициировать продление комендантского часа в Херсоне для того, чтобы мы могли оперативно ликвидировать все дальнейшие последствия подрыва ГЭС», - заявил Клименко.

Детали

Как указано в сообщении, уровень воды в Херсоне стремительно спадает. И теперь виднеются крыши автомобилей, деревья, металлические конструкции и появляется мусор. Для того, чтобы оперативно ликвидировать последствия подтопления, в город направят дополнительные силы коммунальщиков из других регионов, а также специальную технику.

Также штаб по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС в понедельник заслушал доклад заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина. По его словам, на сегодня "не зафиксировано вспышек инфекционных заболеваний из-за подрыва Каховской ГЭС".

А централизованная вода в городе соответствует нормам. Как заявили в штабе, ежедневно проводится отбор почти 150 проб питьевой и речной.

Однако, жителям пострадавших громад не советуют использовать воду из колодцев, необходимо проводить обеззараживание питьевой воды. Купание в водоемах строго запрещено, напомнили в МВД.

Добавим

С 16 ноября 2022 года на территории Херсонской городской территориальной общины действовал комендантский час с 19:00 до 06:30. С 24 марта время действия комендантского часа в Херсоне сократили – он начинается в 20:00 и действует до 6 часов утра.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области известно о восьми погибших людях, в Николаевской области - двух. 42 жителя считаются пропавшими без вести, среди них семеро детей.