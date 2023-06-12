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У Херсоні можуть продовжити комендантську годину для ліквідації наслідків підтоплення

Київ • УНН

 • 970160 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. У Херсоні можуть продовжити комендантську годину для ліквідації наслідків підтоплення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ, керівник робіт з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко, пише УНН із посиланням на МВС України.

У Херсоні можуть продовжити комендантську годину для ліквідації наслідків підтоплення

Цитата

«Будемо ініціювати подовження комендантської години у Херсоні для того, щоб ми могли оперативно ліквідувати всі подальші наслідки підриву ГЕС», - заявив Клименко.

Деталі

Як ідеться в повідомленні, рівень води в Херсоні стрімко спадає. І тепер видніються дахи автомобілів, дерева, металеві конструкції та з'являється сміття. Для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки підтоплення, до міста скерують додаткові сили комунальників з інших регіонів, а також спеціальну техніку.

Також штаб з ліквідації наслідків підриву Каховскої ГЕС у понеділок заслухав доповідь заступника міністра охорони здоровʼя Ігоря Кузіна. За його словами, на сьогодні "не зафіксовано спалахів інфекційних захворювань через підрив Каховскої ГЕС".

А централізована вода у місті відповідає нормам. Як заявили в штабі, щоденно проводиться відбір майже 150 проб питної та річкової.

Однак, жителям постраждалих громад не радять використовувати воду із криниць, необхідно проводити знезараження питної води. Купання у водоймах суворо заборонене, нагадали в МВС.

Додамо

З 16 листопада 2022 року на території Херсонської міської територіальної громади діяла комендантська година з 19:00 до 06:30. З 24 березня час дії комендантської години в Херсоні скоротили – вона починається о 20:00 і діє до 6 години ранку.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Херсонській області відомо про вісьмох загиблих людей, у Миколаївській області - двох. 42 жителі вважаються зниклими безвісти, серед них семеро дітей.

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