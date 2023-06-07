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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Подрыв Каховской ГЭС: Франция направит Украине помощь - Макрон

Киев • УНН

 • 347444 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция в течение следующих нескольких часов направит помощь Украине для удовлетворения неотложных потребностей из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, передает УНН.

Подрыв Каховской ГЭС: Франция направит Украине помощь - Макрон

Цитата

«Я выразил президенту Зеленскому свою солидарность с украинским народом после атаки на Каховскую дамбу. Франция осуждает этот жестокий акт, который ставит под угрозу население. В течение следующих нескольких часов мы направим помощь для удовлетворения неотложных потребностей», - написал Макрон в Twitter.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили возможность задействования международных механизмов для расследования российского теракта на Каховской ГЭС.

Добавим

Как сообщал Президент Украины Владимир Зеленский, Украина подключает всех: на уровне глав государств, глав правительств из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Вопрос прежде всего не о помощи, а чтобы зафиксировали преступление агрессора.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль от имени правительства призвал руководство ООН, Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций немедленно вмешаться и взять на себя эвакуацию людей с оккупированных территорий Херсонщины, которые затоплены из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

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