Подрыв Каховской ГЭС: Франция направит Украине помощь - Макрон

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«Я выразил президенту Зеленскому свою солидарность с украинским народом после атаки на Каховскую дамбу. Франция осуждает этот жестокий акт, который ставит под угрозу население. В течение следующих нескольких часов мы направим помощь для удовлетворения неотложных потребностей», - написал Макрон в Twitter.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили возможность задействования международных механизмов для расследования российского теракта на Каховской ГЭС.

Добавим

Как сообщал Президент Украины Владимир Зеленский, Украина подключает всех: на уровне глав государств, глав правительств из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Вопрос прежде всего не о помощи, а чтобы зафиксировали преступление агрессора.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль от имени правительства призвал руководство ООН, Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций немедленно вмешаться и взять на себя эвакуацию людей с оккупированных территорий Херсонщины, которые затоплены из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.