Підрив Каховської ГЕС: Франція надішле Україні допомогу – Макрон
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент Еммануель Макрон заявив, що Франція протягом наступних кількох годин надішле допомогу Україні для задоволення негайних потреб через підрив росіянами Каховської ГЕС, передає УНН.
Цитата
«Я висловив президенту Зеленському свою солідарність з українським народом після атаки на Каховську дамбу. Франція засуджує цей жорстокий акт, який ставить під загрозу населення. Протягом наступних кількох годин ми надішлемо допомогу для задоволення негайних потреб», - написав Макрон у Twitter.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування російського теракту на Каховській ГЕС.
Додамо
Як повідомляв Президент України Володимир Зеленський, Україна підключає всіх: на рівні глав держав, голів урядів через підрив росіянами Каховської ГЕС. Питання передусім не про допомогу, а щоб зафіксували злочин агресора.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль від імені уряду закликав керівництво ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій негайно втрутитися та взяти на себе евакуацію людей з окупованих територій Херсонщини, які затоплені через підрив росіянами Каховської ГЕС.