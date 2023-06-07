Зеленський поговорив з Макроном про міжнародні механізми для розслідування російського теракту на Каховській ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування російського теракту на Каховській ГЕС, передає УНН.
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"Провів ґрунтовну телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Дякую за можливість взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти та за підтримку на Раді Безпеки ООН.
Розповів про актуальну ситуацію на Херсонщині, екологічні та гуманітарні наслідки російського теракту. Передав нагальні потреби України для ліквідації катастрофи. Обговорили можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування її причин", - повідомив Зеленський у Telegram.
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Крім того, Президент України розповів Макрону про домовленість із МАГАТЕ та Рафаелем Гроссі посилити контроль на ЗАЕС.
"Домовились про продовження оборонної співпраці, зокрема щодо захисту нашого неба. Очікуємо на якнайшвидший початок підготовки українських пілотів. Обговорили формати гарантій безпеки для України, очікування від Вільнюського саміту НАТО та підготовку до Глобального саміту миру", - резюмував Зеленський.
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Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, Україна підключає всіх: на рівні глав держав, голів урядів через підрив росіянами Каховської ГЕС. Питання передусім не про допомогу, а щоб зафіксували злочин агресора.