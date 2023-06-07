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Зеленский поговорил с Макроном о международных механизмах для расследования российского теракта на Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 288539 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили возможность задействования международных механизмов для расследования российского теракта на Каховской ГЭС, передает УНН.

Зеленский поговорил с Макроном о международных механизмах для расследования российского теракта на Каховской ГЭС

Цитата

"Провел обстоятельный телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Спасибо за возможность принять участие в саммите Европейского политического сообщества и за поддержку на Совете Безопасности ООН.

Рассказал об актуальной ситуации на Херсонщине, экологических и гуманитарных последствиях российского теракта. Передал насущные потребности Украины для ликвидации катастрофы. Обсудили возможность задействования международных механизмов для расследования её причин", - сообщил Зеленский в Telegram.

Добавим

Кроме того, Президент Украины рассказал Макрону о договоренности с МАГАТЭ и Рафаэлем Гросси усилить контроль на ЗАЭС.

"Договорились о продолжении оборонного сотрудничества, в частности по защите нашего неба. Ожидаем скорейшего начала подготовки украинских пилотов. Обсудили форматы гарантий безопасности для Украины, ожидания от Вильнюсского саммита НАТО и подготовку к Глобальному саммиту мира", - резюмировал Зеленский.

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Напомним

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, Украина подключает всех: на уровне глав государств, глав правительств из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Вопрос прежде всего не о помощи, а чтобы зафиксировали преступление агрессора.

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