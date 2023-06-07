Зеленский поговорил с Макроном о международных механизмах для расследования российского теракта на Каховской ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили возможность задействования международных механизмов для расследования российского теракта на Каховской ГЭС, передает УНН.
Цитата
"Провел обстоятельный телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Спасибо за возможность принять участие в саммите Европейского политического сообщества и за поддержку на Совете Безопасности ООН.
Рассказал об актуальной ситуации на Херсонщине, экологических и гуманитарных последствиях российского теракта. Передал насущные потребности Украины для ликвидации катастрофы. Обсудили возможность задействования международных механизмов для расследования её причин", - сообщил Зеленский в Telegram.
Добавим
Кроме того, Президент Украины рассказал Макрону о договоренности с МАГАТЭ и Рафаэлем Гросси усилить контроль на ЗАЭС.
"Договорились о продолжении оборонного сотрудничества, в частности по защите нашего неба. Ожидаем скорейшего начала подготовки украинских пилотов. Обсудили форматы гарантий безопасности для Украины, ожидания от Вильнюсского саммита НАТО и подготовку к Глобальному саммиту мира", - резюмировал Зеленский.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина призвала ООН и МККК взять на себя эвакуацию людей с оккупированных территорий Херсонщины
Напомним
Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, Украина подключает всех: на уровне глав государств, глав правительств из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Вопрос прежде всего не о помощи, а чтобы зафиксировали преступление агрессора.