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Подписание пакета соглашений о транзите газа является компромиссом - Коболев

Подписание пакета соглашений о транзите газа является компромиссом - Коболев

Киев  •  УНН

 • 20447 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Подписание пакета соглашений между Нафтогазом и Газпромом о транзите газа является компромиссом. Об этом во время брифинга заявил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев, передает корреспондент УНН.

"В Вене было подписано основные соглашения между Украинской и Российской стороной. Я не совсем понимаю и не могу комментировать все, что касается соглашения относительно Антимонопольного комитета, но что касается коммерческих сделок между группой Нафтогаз и Газпром ... Сразу скажу, что подписан пакет соглашений, мы в Нафтогазе называем его компромиссом, вполне приемлемым компромиссом, который в той или иной степени удовлетворяет обе стороны, но компромисс предусматривает, что каждая из сторон что-то отдает", - сказал Коболев.

По его словам, "что-то отдала украинская сторона, что-то отдала российская сторона".

"Я надеюсь, что от этого соглашения все не теряют, а все что-то получают. Я надеюсь, что это соглашение положит начало отношениям, когда все довольны, и все что-то получают. Когда кто-то постоянно проигрывает, такие конструкции не являются стабильными", - отметил руководитель Нафтогаза.

Напомним, Украина, Россия и ЕС подписали новый контракт о транзите газа.

Также сообщалось, что в Вене представители НАК "Нафтогаз Украины", Оператора ГТС Украины и ПАО "Газпром" подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа по территории Украины до 2024 года включительно.

Как ранее сообщал УНН, компания "Оператор ГТС Украины" и оператор словацкой газотранспортной системы Eustream заключили межоператорское техническое соглашение.

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