Оператори ГТС України та Словаччини уклали угоду на транзит газу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Компанія "Оператор ГТС України" і оператор словацької газотранспортної системи Eustream уклали межоператорську технічну угоду. Про це віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович написав у Twitter, передає УНН.
“...Вітаю угоду про взаємопідключення, досягнутою між Україною і Словаччиною, і рішуче підтримане Єврокомісією. Всі частини для транзиту газу українським маршрутом тепер на місці. Відмінні новини для енергетичної безпеки Європи!” — зазначив Шефчович.
Нагадаємо, Україна, Росія і ЄС підписали новий контракт щодо транзиту газу.
Також повідомлялося, що Нафтогаз, ОГТСУ та Газпром підписали пакет угод щодо транзиту газу.