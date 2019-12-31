Підписання пакету угод щодо транзиту газу є компромісом – Коболєв
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Підписання пакету угод між Нафтогазом та Газпромом щодо транзиту газу є компромісом. Про це під час брифінгу заявив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв, передає кореспондент УНН.
“У Відні було підписано основні угоди між Українською та Російською стороною. Я не зовсім розумію і не можу коментувати все, що стосується угоди стосовно Антимонопольного комітету, але що стосується комерційних угод між групою Нафтогаз та Газпром... Відразу скажу, що підписано пакет угод, ми в Нафтогазі називаємо його компромісом, цілком прийнятним компромісом, який в тій чи іншій мірі задовольняє обидві сторони, але компроміс передбачає, що кожна зі сторін щось віддає", - сказав Коболєв.
За його словами, "щось віддала українська сторона, щось віддала російська сторона".
"Я сподіваюсь, що від цієї угоди всі не втратять, а всі щось отримують. Я сподіваюся, що ця угода покладе початок стосункам, коли всі задоволені, і всі щось отримують. Коли хтось постійно програє, такі конструкції не є стабільними”, — зазначив керівник Нафтогазу.
Нагадаємо, Україна, Росія і ЄС підписали новий контракт щодо транзиту газу.
Також повідомлялося, що у Відні представники НАК “Нафтогаз України”, Оператора ГТС України та ПАТ “Газпром” підписали угоди, необхідні для продовження транзиту російського газу територією України до 2024 року включно.
Як раніше повідомляв УНН, компанія “Оператор ГТС України” і оператор словацької газотранспортної системи Eustream уклали межоператорську технічну угоду.