Подозреваемого в убийстве Дианы Хриненко взяли под арест
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 августа. УНН. Ленинский районный суд Кропивницкого избрал для подозреваемого в убийстве несовершеннолетней Дианы Хриненко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, сообщает корреспондент УНН.
Так, избрана мера пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога.
На подачу апелляции - 5 дней после оглашения. Адвокат сказал, что решение суда будет обжаловано.
Как сообщал УНН, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 16-летней жительницы Кировоградской области Дианы Хриненко.
15 августа задержанного доставили в суд для избрания ему меры пресечения.
Для подозреваемого сторона обвинения просила у суда меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
Напомним, что 24 августа 2018 года в селе Субботцы Кировоградской области пропала 16-летняя местная жительница Диана Хриненко. Поиски пропавшей девушки продолжались все время, однако ее останки нашли только в марте 2019 года.