Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної Діани Хріненко
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 серпня. УНН. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної жительки Кіровоградщини Діани Хріненко. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Завтра, 15 серпня, чоловікові обиратимуть запобіжний захід.
Як повідомило джерело, це — житель Знам’янського району. Затримали чоловіка (як відомо — підозрюваний молодого віку) на кордоні України.
Варто нагадати, що на початку серпня до магазину села Суботці Знам’янського району невідомі підкинули записку із ім’ям ймовірного убивці неповнолітньої Діани Хріненко.