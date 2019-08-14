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Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної Діани Хріненко

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної Діани Хріненко

Київ • УНН

 • 17202 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 серпня. УНН. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної жительки Кіровоградщини Діани Хріненко. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Завтра, 15 серпня, чоловікові обиратимуть запобіжний захід.

Як повідомило джерело, це — житель Знам’янського району. Затримали чоловіка (як відомо — підозрюваний молодого віку) на кордоні України.

Варто нагадати, що на початку серпня до магазину села Суботці Знам’янського району невідомі підкинули записку із ім’ям ймовірного убивці неповнолітньої Діани Хріненко.

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